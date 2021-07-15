В Казани появился первый электробус

На дорогах Казани в тестовом режиме появился первый электробус. Об этом сообщает местная газета «Аргументы и факты».

Транспортное средство разработал «КАМАЗ». В салоне есть 35 посадочных мест, а полная вместительность составляет 80 пассажиров. На полностью заряженных аккумуляторах электробус может проехать 50 километров, а для полной зарядки ему требуется 24 минуты. Станция находится на конечной остановке «Речной порт». Максимальная скорость нового электрического транспорта составляет 75 километров в час. У автобуса низкий уровень пола, есть пандус и кондиционер. Кроме того, он абсолютно бесшумный.

Известно, что в тестовом режиме электробус будет курсировать по городу в течение трех месяцев. За это время эксперты соберут мнения и отзывы местных жителей о новом транспорте и сделают выводы о дальнейшем запуске на маршруты.

Ранее в июле сообщалось, что жители Смоленска прокатились по новым велосипедным маршрутам. Так, смоляне попробовали проехаться на фетбайках на велосипедных маршрутах, открывшихся в нацпарке. Посетители прошли инструктаж по технике безопасности и отправились на экскурсию по проложенной трассе длиной более 10 километров.