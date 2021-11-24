Крупнейшую в России коллекцию лоскутных изделий привезут в Казань и Уфу

Российский этнографический музей привезет часть крупнейшей в стране коллекции лоскутных изделий народов России и сопредельных стран в Уфу и Казань. Как уточняет пресс-служба Министерства культуры, ознакомиться с экспонатами можно будет в Национальном музее Республики Татарстан и в Национальном музее Республики Башкортостан.

Экспозиция откроется 26 ноября. Жителям и гостям российских городов покажут более 120 музейных экспонатов, включающих предметы интерьера, элементы костюма и детали упражи. В Минкульте подчеркнули, что состав представленных предметов, демонстрирующих развитие традиции рукоделия с начала XIX века до наших дней, «уникален по этническому и географическому диапазону».

Указывается, что в городах передвижного выставочного проекта также проведут мастер-классы и воркшопы. Вместе с тем, жители регионов смогут узнать от экспертов Российского этнографического музея о традициях лоскутного шитья у народов Евразии.

Ранее сообщалось, что в лофт-проекте «Синий Коридор» в Петрозаводске открылась выставка фотохокку, связанная с художественной культурой Японии. Главный организатор фотоконкурса — Академия фотографии Петрозаводска. Всего на конкурс было представлено 120 фотохокку, присланных из разных городов России, однако один из участников живет в болгарском городе Казанлык.