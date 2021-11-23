Неслышащие россияне открыли художественную выставку в Смоленске

Неслышащие россияне открыли художественную выставку «Сплетенные вместе» в Смоленске. На ней представили больше 60 разнообразных работ, объединенных авторами с ограниченными способностями. Об этом сообщает ГТРК «Смоленск».

По данным телеканала, мероприятие организовано в рамках специальной программы, направленной на развитие творчества и культуры среди инвалидов по слуху. Участие в организации выставки также приняло Творческое объединение неслышащих деятелей культуры «АртНеваградъ». Подобный проект активно поддерживается комиссией ЮНЕСКО.

«Мир должен знать, что такие люди тоже способные, талантливые. И хочется, чтоб мы не были какой-то отдельной частью (...) Если мы с какими-то ограниченными способностями, то это не значит, что мы не можем чего-то», — заявила собеседница канала Жанна Привалова.

Уточняется, что совершенно разные по форматам работы неслышащих «неповторимо отображают особый взгляд людей на мир из тишины». «На этой выставке больше рисованной графики, книжные элементы, может даже… некая иллюстративность нашей жизни более выражена», — рассказал один из организаторов события Сергей Богомолов.

Недавно в Смоленске также появились граффити-портреты известных россиян, родившихся в этом регионе. В городе теперь можно найти изображения летчика-космонавта Юрия Гагарина, князя Григория Потемкина, географа Николая Пржевальского, писателя-фантаста Айзека Азимова и народного артиста СССР Анатолия Папанова.

Ранее стало известно, что в Центре инклюзивной культуры на Урале состоится выставка «История особенной красоты». Ее посвятят людям с нестандартной внешностью и физическими особенностями, такими как инвалидность, витилиго, алопеция и детский церебральный паралич (ДЦП).