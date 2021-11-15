В Кирове открылась выставка о Маяковском «своими глазами»

В музее Грина в Кирове открылась выставка «Маяковский de visu» («Маяковский своими глазами»). Об этом сообщает портал «Первоисточник».

Выставка — совместный проект кировского музея и Государственного музея истории российской литературы имени Даля. Ее особенность в том, что она показывает Маяковского в соответствии с его внутренним представлением о себе. При этом посетители смогут ознакомиться с впечатлениями современников поэта о его творчестве.

Экспозицию дополняют предметы из фондов Кировского областного краеведческого музея, посвященные пребыванию Маяковского в Вятке, его роли в развитии культуры нашего региона. Организаторы создали специальную инсталляцию, которая позволит посетителям перенестись в 1928 год, когда поэт выступал в Вятке.

Ранее сообщалось, что в Калуге открылась выставка «Зодчие Вавилонских башен», посвященная космосу. В экспозиции представлены работы как местных, так и московских авторов. Посетители смогут увидетьинсталляции, работы с дополненной реальностью и портрет Юрия Гагарина из газетных вырезок.