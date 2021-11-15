В Казани открылась выставка «Заповедный Татарстан»

В Музее естественной истории Татарстана 12 ноября открылась выставка «Заповедный Татарстан», приуроченная к 100-летнему юбилею со дня появления дендрария Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника «Казанский Кремль».

Посетителей выставки ожидает знакомство с редкими видами деревьев и растений, а также историей сада. На выставке будет представлена и серия снимков, запечатлевшая гнездовую жизнь самой крупной хищной птицы Татарстана, орлана-белохвоста. Отмечается, что краснокнижные птицы обитают в Саралинском участке заповедника.

Кроме того, в дни выставки гости музея смогут прослушать цикл лекций от научных сотрудников Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника.

Представители музея указали, что упомянутый заповедник был основан в 1960 году. В 2005 году Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) приняла решение о присвоении ему статуса биосферной территории.

Ранее сообщалось, что в Татарстане появится единое цифровое пространство, в котором будут собраны книги, хранящиеся в различных библиотеках республики. Уточнялось, что министр культуры республики Ирада Аюпова предложила сформировать единый поисковый каталог, который будет включать все библиотечные фонды республики, а также вузов, школ и других организаций. Свои мысли на этот счет она высказала на совместном заседании Комитета Государственного Совета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, а также экспертного совета при комитете.