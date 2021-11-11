Семь татарстанских постановок поборются за «Золотую маску»

Семь спектаклей из Татарстана поборются за победу в номинациях премии «Золотая маска»

Семь театральных постановок из Республики Татарстан поборются за победу в 20-ти номинациях всероссийской премии «Золотая маска». Об этом пишет «Татар-информ».

Спектакль Казанского ТЮЗа «Иваново детство» по сценарию одноименного фильма Андрея Тарковского поборется за победу в пяти категориях. Также в пяти номинациях представлен моноспектакль «На заре», созданный по одноименному произведению татарского поэта Сагита Рамиева. Еще в пяти категориях на премии представили спектакль «Адәмнәр» театра кукол «Экият».

Также за победу на премии поборются постановки «Децентрализация», «Hava», «Чын татар» и 16-часовой перформанс Overtime.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Пскове стартует международный фестиваль современного искусства Magnum opus. Мероприятие будет посвящено музыке и хореографии разных веков.