В Пскове в ноябре стартует международный фестиваль современного искусства

Международный фестиваль современного искусства Magnum opus стартует в Пскове 19 ноября. Как уточняет ТАСС, в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области рассказали, что мероприятие, которое состоится в конце осени, будет посвящено музыке и хореографии разных веков.

Представители театрально-концертной дирекции также указали, что провести такой фестиваль предложил российский дирижер Николай Хондзинский. «С 19 ноября по 10 декабря в Пскове состоится первый международный фестиваль современного искусства Николая Хондзинского Magnum opus. Это большое музыкальное событие пройдет в филармонии впервые», — отметили собеседники агентства, подчеркнув, что проект объединит в одном пространстве «разные эпохи, национальные школы и эстетические направления крупнейших авторов от Средневековья и Ренессанса до наших дней».

Отмечается, что в первый день гостей фестиваля ожидает концерт, в ходе которого прозвучит музыка XVII-XVIII веков. Организаторы пообещали познакомить публику с творчеством Генриха Шютца, а также знаменитого в Европе и России Георга Филиппа Телемана.

Ранее сообщалось, что в Чечне состоится международный фестиваль «Руками женщины». Известно, что в мероприятии смогут принять участие мастера народного творчества, ремесленники, дизайнеры, художники и представителей других творческих профессий.⁣ Фестиваль представляет собой площадку для объединения и взаимодействия сфер бизнеса, культуры и туризма по средствам народных художественных промыслов.