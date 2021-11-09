Онлайн-фестиваль российского кино впервые пройдет в Азербайджане

Фестиваль современного российского кино Russian Film Festival впервые пройдет в Азербайджане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу видеосервиса «Кинопоиск».

Онлайн-мероприятие продлиться в период с 8 ноября по 5 декабря на платформе кинотеатра. Всего в программу вошли восемь российских проектов, которые будут доступны для пользователей «Кинопоиска» бесплатно. Среди них, в частности, «Общага» «История одного назначения», «Конек-Горбунок» и другие фильмы с субтитрами на азербайджанском языке.

По словам гендиректора «Роскино» Евгении Марковой, фестиваль поможет вывести на новый уровень коммуникацию между российским кинематографом и развивающейся киноиндустрией Азербайджана.

Фестиваль пройдет при поддержке Минкультуры двух стран.

Ранее в ноябре сообщалось, что в России началась акция по истории кинематографа «Культурный марафон» для школьников. В рамках акции учащиеся смогут пройти онлайн-тест, встретиться с профессионалами российской киноиндустрии, а также организовать киноклуб в школе и попробовать себя в создании мини-фильмов.