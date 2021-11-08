В России началась акция по истории кинематографа «Культурный марафон»

ТАСС: в России с 8 ноября по 10 декабря пройдет «Культурный марафон» для школьников

В России началась ежегодная акция по истории кинематографа «Культурный марафон» для школьников. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно материалу, культурные мероприятия, в которых примут участие учащиеся любых возрастов, пройдут с 8 ноября по 10 декабря. В рамках акции они смогут пройти онлайн-тест, встретиться с профессионалами российской киноиндустрии, а также организовать киноклуб в школе и попробовать себя в создании мини-фильмов.

«Акция "Культурный марафон" будет приурочена к важной дате в истории кино — 125 лет назад в России состоялся первый киносеанс. Школьники смогут пройти онлайн-тест и ближе познакомиться с искусством, которое обычно не изучают в школе», — подчеркнули организаторы.

Отмечается, что материалы онлайн-теста подготовлены экспертами «Кинопоиска» и образовательных проектов «Яндекса». Задания адаптированы под учеников младших, средних и старших классов.

В октябре стало известно, что в Свердловской области пройдет XXXII открытый фестиваль документального кино «Россия». Упомянутое событие начнется 15 октября и завершится 20 октября. Фестиваль состоится в Екатеринбурге и еще в семи городах региона.