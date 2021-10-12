Школьники познакомятся с историей кинематографа в рамках «Культурного марафона»

ТАСС: «Культурный марафон» будет проходить с 8 ноября по 10 декабря

Российские школьники познакомятся с историей кинематографа во время «Культурного марафона». Об этом сообщает ТАСС.

По информации издания, мероприятия проекта пройдут с 8 ноября по 10 декабря. В рамках акции обучающиеся встретятся с профессионалами отечественной киноиндустрии, организуют киноклубы в учебных заведениях и попробуют себя в создании мини-фильмов.

«Ежегодная акция будет приурочена к важной дате в истории кино — 125 лет назад в России состоялся первый киносеанс. Школьники смогут пройти увлекательный онлайн-тест и ближе познакомиться с искусством, которое обычно не изучают в школе», — подчеркнули создатели «Культурного марафона».

Известно, что организаторами проекта выступили министерство культуры, министерство просвещения и корпорация «Яндекс». Материалы теста, в свою очередь, подготовили эксперты интернет-сервиса «Кинопоиск». Участники викторины получат возможность выиграть «Яндекс.Станции Лайт».

В октябре сообщалось, что в Свердловской области пройдет XXXII открытый фестиваль документального кино «Россия». Упомянутое событие начнется 15 октября и завершится 20-го. Фестиваль состоится в Екатеринбурге и еще в семи городах региона.