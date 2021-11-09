В Омской области проведут «Неделю Достоевского»

В понедельник, 8 ноября, в Омске начались мероприятия «Недели Достоевского», посвященной 200-летию со дня рождения известного русского писателя. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в рамках празднования юбилейной даты в регионе организуют презентации, экскурсии, тематические мероприятия, выставки и театральный фестиваль. Открытие «Недели Достоевского» состоялось в Доме художника, где показали экспозицию «Достоевский в произведениях изобразительного искусства».

«Мы хотели, чтобы юбилей Федора Достоевского для омичей запомнился не одной датой — 11 ноября. Разнообразные мероприятия в Омске проходили в течение года. Мы провели фестиваль "Золотая маска", посвященный писателю, издали ряд книг, в Омске появился огромный граффити-портрет Достоевского, не так давно открыли памятный знак на месте каторжного острога, где в ссылке находился писатель», — рассказал министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

По его словам, выбор мероприятий будет большим. Жители региона смогут не только посетить лекции и тематические экскурсии, но и прийти к одному из памятников и возложить цветы.

Ранее сообщалось, что в Омске в ходе торжественной церемонии 18 октября открыли памятный знак, который был создан к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского. Памятный знак установили на месте каторжного острога, в котором писатель отбывал ссылку с 1850 по 1854 годы.

