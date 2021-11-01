Спектакль по «Преступлению и наказанию» показали на татарском языке

В Татарстане прошла премьера постановки «Преступление и наказание» на татарском языке

В Татарстане прошла премьера спектакля по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание». Об этом сообщается на сайте Минкультуры республики.

Показ спектакля состоялся на сцене Мензелинского татарского государственного драматического театра имени Сабира Амутбаева. Отмечается, что постановка по данному произведению впервые была представлена на татарском языке. Автором инсценировки и режиссером выступил Ильсур Казакбаев из Уфы. Главную роль — Раскольникова — исполнил актер Мензелинского драмтеатра Рустем Зиннуров.

«Это школьная программа, которую все мы проходим. Мне было важно дать зрителю спектакль "Преступление и наказание" в доступной и понятной форме», — рассказал Казакбаев. Зиннуров в свою очередь отметил, что рад тому, что стал участником столь серьезного и интересного проекта, добавив, что особым опытом для него стало то, что спектакль был поставлен именно на татарском.

В октябре спектакль «Shurale: новая фантазия» на татарском языке показали на IХ Международном фестивале театров кукол «Белгородская забава». Зрителям представили постановку, которая стала новым прочтением балета Фарида Яруллина «Шурале».