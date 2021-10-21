В Татарстане объявили конкурс для ораторов

Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана объявило межрегиональный конкурс «Оста вәгазьче» для ораторов. Об этом сообщает информационное агенство «Татар Информ».

Известно, что прием заявок начался 20 октября и продлится до 10 декабря. Участниками соревнования могут стать мужчины и женщины в возрасте от 18 до 45 лет, которые не обязательно должны профессионально заниматься религиозной деятельностью. Мероприятие организовано в рамках Года родных языков и народного единства.

Согласно материалу, упомянутый конкурс пройдет в три этапа. На данный момент желающим необходимо выслать организаторам тексты проповедей на татарском языке собственного сочинения по заданным темам. Их объем должен составлять от двух до трех страниц печатного текста.

По информации издания, лучшие работы будут отобраны для участия в финале, во время которого участники выступят с вагазами — речь религиозного характера. Финал состоится в резиденции ДУМ республики в Казани на улице Тукая, дом 38. Отмечается, что победители конкурса получат подарки и дипломы.

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