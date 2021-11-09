В Чечне проведут международный фестиваль «Руками женщины»

В Чечне состоится международный фестиваль «Руками женщины». Об этом сообщает телерадиокомпания «Грозный» со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма республики.

Известно, что в мероприятии смогут принять участие мастера народного творчества, ремесленники, дизайнеры, художники и представителей других творческих профессий.⁣ Фестиваль представляет собой площадку для объединения и взаимодействия сфер бизнеса, культуры и туризма по средствам народных художественных промыслов.⁣

Отмечается, что целью проведения мероприятий является популяризация культурного наследия России по средствам народных художественных промыслов и ремесел как на территории страны, так и на зарубежных площадках.⁣

«Международный Фестиваль "Руками женщины" ранее собирал на своей площадке мастеров из более 72 регионов России, стран СНГ и зарубежных стран», — подчеркнули работники ведомства.⁣

Ранее появилась информация о том, что в Веденском районе Чечни открыли первый глэмпинг-лагерь. Министр по туризму региона Муслим Байтазиев пояснил, что пока проект состоит из четырех глэмпов, но в будущем их количество планируют увеличить.