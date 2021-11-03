В Грозном пройдет выставка рисунков детей из Чечни и Луганска

В Грозном в День народного единства пройдет выставка рисунков детей из Чечни и Луганска

В честь Дня народного единства в Грозном пройдет выставка детских рисунков, прошедших в финал конкурса «Дети рисуют мир». Участие в экспозиции примут работы детей из Чечни и Луганска, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в рамках праздника от республики Крым в Национальную библиотеку Чеченской Республики имени Айдамирова будут переданы книги.

Сейчас в Чечне также проходит фестиваль народного творчества и ремесла «Многоликая Россиия-2021». В событии принимают участие различные коллективы из 17 регионов страны. Участники соревнуются по следующим направлениям: декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство и фольклорное творчество.

Ранее сообщалось, что в Уфе с 22 по 26 ноября состоится III Международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова. Победитель станет обладателем редкого инструмента — скрипки работы итальянского мастера Джузеппе Педраццини 1918 года.