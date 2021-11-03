В Уфе состоится международный конкурс скрипачей

В Уфе с 22 по 26 ноября состоится III Международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

В конкурсе будут участвовать 12 человек, прошедших отборочный тур. Это скрипачи из России, Германии, Японии, Южной Кореи, Бразилии.

Победитель станет обладателем редкого инструмента — скрипки работы итальянского мастера Джузеппе Педраццини 1918 года.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону в День народного единства пройдет фестиваль культуры и искусства. В рамках мероприятия состоится концерт, в котором примут участие творческие коллективы Южного федерального округа. Там выступят вокальный ансамбль «Джаз-рандеву» Крымской филармонии, государственный ансамбль народной песни и танца Республики Адыгея «Исламей», государственный хор из Калмыкии и Астраханский государственный ансамбль песни и пляски.