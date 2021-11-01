В Казани открылась выставка об истории шитья народов Евразии

В Национальном музее республики Татарстан состоялось открытие экспозиции «Лоскутный узор: традиции и искусство народов Евразии». Об этом сообщает информационное агенство «Татар Информ».

Согласно материалу, посетители выставки изучат историю шитья народов Центральной России, Дальнего Востока, Русского Севера, Средней Азии и Кавказа, а также смогут увидеть особенности предметов интерьера, деталей упряжи и игрушек. В общей сложности более 120 экспонатов привезли в Казань из Российского этнографического музея Санкт-Петербурга.

Помимо этого, все желающие смогут углубиться в традиции лоскутного шитья народов Евразии на специальных занятиях, воркшопах и презентациях. Экспозиция будет открыта до 17 ноября, после чего она отправится в Уфу.

Отмечается, что выставочный проект проводится при поддержке Министерства культуры РФ в рамках национального проекта «Культура».

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