Выставка об истории уникального дагестанского села открылась в Москве

В Государственном музее Востока в Москве открылась выставка, посвященная истории уникального дагестанского села Кубачи. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

Как отмечается, открытие состоялось 29 октября. В общей сложности на выставке «Кубачи — Зирехгеран» можно увидеть более 200 экспонатов, все они были предоставлены Национальным музеем Дагестана имени Тахо-Годи и частными коллекционерами. Также посетители смогут ознакомиться с редкими фотографиями и графикой и дополнительными аудио- и видеоматериалами.

«Мы впервые открываем выставку, где часть своей коллекции показывает региональный музей. Полностью все вещи, все экспонаты, которые вы видите на этой выставке, привезены из Махачкалы», — заявил директор музея Востока Александр Седов.

В музее пояснили, что экспозиция позволит получить представление об архитектуре, быте и традициях села Кубачи, которое в средние века носило название Зирехгеран. Данное село по-прежнему славится большим количеством традиционных прикладных искусств и промыслов.

Посетить выставку можно будет до 1 декабря.

