В «Тальцах» появится деревянный костел

В переселенческой зоне музея деревянного зодчества «Тальцы» в 2022 году построят деревянный костел. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Проект костела выполнен как копия деревянного римско-католического костёла Святого Станислава Краковского из села Вершина Боханского района, построенного польскими переселенцами в 1912-1915 годах. Костел будет представлять из себя одноэтажное строение с прямоугольным храмом, пятигранной апсидой и боковыми симметричными выступами ризниц.

Изображение: музей «Тальцы»

Переселенческая зона музея отразит культуру этносов, переселившихся в Предбайкалье по столыпинской аграрной реформе в начале XX века (белорусов, украинцев, татар, поляков, голендров), уточнили в «Тальцах».

Ранее сообщалось, что в Хабаровске на месте разрушенной Алексеевской церкви установили мемориальный камень, который освятил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Градо-Хабаровская Алексеевская церковь находилась на пересечении улиц Волочаевская и Ленина с 1914 по 1932 годы. В ней служил третий епископ Хабаровский Пантелеймон (Максунов), который был репрессирован, сослан и умер в лагере в Мариинске.