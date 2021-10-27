В Пскове открылась выставка современного церковного искусства

В Пскове открылась выставка «Артруст», в экспозицию которой вошло современное церковное творчество. Представленные там работы изначально создавались для храмов, монастырей, музеев и частных коллекций. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры.

«Выставка призвана побудить людей мыслить творчески и широко, показать красоту традиционно русского искусства, широкое русское сердце и разбудить в гостях любовь ко всему живому, к своей родине, к семье, к своему занятию», — говорится в публикации.

Уточняется, что большую часть выставки составляют иконы и фрески. Их авторы вдохновлялись традициями золотого века Древней Руси, иконопись и стенописью Москвы, Твери, Пскова и Новгорода. Отмечается также, что проектное направление экспозиции представлено работами над Успенским пещерным храмом, Анастасиевской часовней, могилой Александра Пушкина, церковью Святой Варвары и другими.

В сентябре сообщалось, что в селе Нижний Услон (Татарстан) старообрядцы попросили местные власти возродить храм Николая Чудотворца, основанный в 1908 году. За помощью и содействием к государственному советнику Республики Татарстан Минтимеру Шаймиеву обратился митрополит Московский и Всея Руси Русской Православной Старообрядческой Церкви Корнилий (Титов).