Во Владимире провели фестиваль-показ национальных костюмов

Фестиваль национальных костюмов «Народный стиль» провели во Владимире 23 октября. Гостям мероприятия не только показали яркие одеяния, но и предоставили возможность поучаствовать во множестве мастер-классов, прослушать серию лекций, поучаствовать в дегустациях, а также узнать секреты у мастеров, сообщает «Шестой канал».

Составляя программу мероприятия, организаторы поставили себе задачу продемонстрировать уникальность и самобытность разных уголков страны.

Указывается, что самобытный этнографический праздник был приурочен к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. В фестивале приняли участие талантливые исполнители с мировыми именами, мастера-ремесленники, реконструкторы, волонтеры-энтузиасты, а также жители и гости города.

Ранее сообщалось, что во Владимире завершился масштабный книжный фестиваль «Китоврас», который длился три дня. Уточнялось, что мероприятие прошло на базе Областной научной библиотеки при поддержке администрации Владимирской области и Российского книжного союза. В рамках фестиваля организовали около 80 тематических событий. В состав участников вошло 79 писателей, поэтов и критиков.