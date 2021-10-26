Кубанцы стали победителями фестиваля семейных любительских театров

Коллектив «Сила Веры» с Кубани стал лауреатом фестиваля семейных любительских театров

Лауреатом VII всероссийского фестиваля семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом» стала актерская труппа из Краснодарского края. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Кубань на мероприятии представлял коллектив «Сила Веры», состоящий из многодетной семьи Ольги Диль из Темрюкского района. Жюри признало выступление артистов лучшим на фестивале.

Конкурс проходил в Москве с 23 октября по 25-е число. На нем представили спектакли семьи из 16 российских регионов.

Ранее сообщалось, что в Иркутской областной филармонии пройдет фестиваль органной и камерной музыки «Вселенная звука». Откроет мероприятие концерт «Арфа и орган. Венецианский карнавал».