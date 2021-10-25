В Екатеринбурге построят круглогодичную канатную дорогу

На горнолыжном комплексе «Уктус» в Екатеринбурге построят подвесную канатную дорогу. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Главгосэкспретизу России.

Отмечается, что ведомство рассмотрело результаты инженерных изысканий для строительства пассажирской круглогодичной дороги и выдало положительное заключение.

Так, в ближайшее время на территории комплекса появится подвесная канатная дорога с двухместными креслами, которая будет работать и зимой, и летом. Подъемник сможет перевозить до 600 человек в час. Протяженность пассажирской линии по склону составит менее 600 метров, перепад высот — более 96 метров.

«Уктус» — единственный горнолыжный комплекс в черте Екатеринбурга. Площадь курорта составляет 424 гектара, расположен он на Уктусских горах над долиной реки Исеть.

22 октября в Екатеринбурге в седьмой раз прошел фестиваль «Ночь музыки». Фестиваль проводился на 60 площадках, всего в нем было заявлено 2000 музыкантов. В лайнапе были такие артисты, как Вадим Самойлов, Клава Кока, группы «Айова», «Авангард Леонтьев», «Топ», «Егор Белкин и Р-клуб» и «Старый приятель».