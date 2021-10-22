В Екатеринбурге пройдет «Ночь музыки»

В Екатеринбурге в седьмой раз пройдет фестиваль «Ночь музыки»

В Екатеринбурге в седьмой раз пройдет фестиваль «Ночь музыки». Об этом сообщает «Эхо Москвы в Екатеринбурге».

На мероприятии, которое стартует 22 октября, выступят музыканты и группы со всей России. Фестиваль развернется на 60 площадках, всего в нем заявлены 2000 музыкантов. Мероприятие проводится в COVID-free формате — посетить его смогут только те, кто сделал прививку от коронавируса.

В лайнапе указаны такие артисты, как Вадим Самойлов, Клава Кока, группы «Айова», «Авангард Леонтьев», «Топ», «Егор Белкин и Р-клуб» и «Старый приятель».

Отмечается, что главной площадкой фестиваля станет культурно-развлекательный комплекс «Уралец».

Ранее в октябре сообщалось, что в Казани, столице Татарстана, захотели провести Международный день джаза и уже подали соответствующую заявку.