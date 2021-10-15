В Казани захотели провести Международный день джаза

В столице Татарстана захотели провести Международный день джаза и уже подали соответствующую заявку. Об этом ТАСС рассказал народный артист России, основатель Московского джазового оркестра Игорь Бутман.

По словам саксофониста, в Казани проявили «огромное желание» сделать город местом проведения Дня джаза. По его оценкам, мероприятие может пройти в российском городе в 2022 или 2023 году. «Они [власти] подали заявку, мы дали свои рекомендации. Так что ждем решения организаторов», — добавил он, назвав столицу РТ «высококультурным городом» с «великолепным джазовым оркестром» Сергея Васильева.

Музыкант отметил, что в условиях пандемии COVID-19 планировать мероприятия подобного масштаба непросто. Он напомнил, что в 2020-м праздник в Кейптауне отменили, а в 2021-м — провели в онлайн-формате, и пока неясно, что с ним будет в следующем году.

Международный день джаза был официально учрежден ЮНЕСКО в 2011 году. Традиционно праздник отмечается 30 апреля, при этом наиболее масштабные мероприятия проходят в столице джаза, которую выбирают члены жюри. В России Международный день джаза впервые провели в Санкт-Петербурге в 2018 году.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области пройдет 31-й областной фестиваль театров «Сцена». Уточнялось, что мероприятие начнется 19 октября и завершится 29-го числа. В рамках фестиваля 16 региональных театральных трупп представят постановки в пяти городах области. Показы пройдут в Озерске, Златоусте, Магнитогорске, Верхнем Уфалее и Челябинске.