В Екатеринбурге проведут народный экзамен по литературе

Жители Екатеринбурга 23 октября смогут проверить свои знания и принять участие в народном экзамене по литературе. В беседе с ТАСС организаторы мероприятия рассказали, что в этом году оно будет посвящено Году науки и технологий.

Экзамен будет включать 30 вопросов, составленных совместно с российскими писателями, такими как Гузель Яхина, Людмила Улицкая и Евгений Водолазкин. Большая часть вопросов будет касаться самых известных российских и зарубежных авторов и произведений. Проводить тестирование планируется на четырех площадках города — в Городском библиотечном информационном центре, в Библиотеке имени А. И. Герцена, библиотеке №17, а также в ТЦ «Мега».

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Отмечается, что народный экзамен впервые провели в 2018 году. «В Год науки и технологий Народный экзамен по литературе будет особенным, часть испытаний будет состоять из вопросов, касающихся русской и зарубежной литературы, и в то же время затрагивающих ту или иную область научных знаний», — рассказали в пресс-службе, уточнив, что в связи с проведением Года науки и технологий к проведению конкурса будут привлечены телеведущие и ученые.

Так, свои вопросы предложат автор и ведущий программы «Чудо техники» на НТВ Сергей Малоземов, биолог Нина Садыкова, учитель, писатель и автор блога «Училка vs ТВ» Татьяна Гартман, и другие.