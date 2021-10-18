Юный вундеркинд из Екатеринбурга поуправлял энергоблоком на АЭС

Юному вундеркинду Дамиру Мусаеву из Екатеринбурга, который увлекается атомной физикой с пяти лет, провели индивидуальную экскурсию по Белоярской АЭС. Об этом сообщает портал Е1.

Так, мальчику удалось поуправлять энергоблоком на полномасштабном тренажере, а также посидеть в креслах начальника смены станции и ведущих инженеров по управлению реактором и турбиной.

Также он смог задать интересующие вопросы о ядерной физике специалистам. Так, мальчик интересовался особенностями использования натрия в качестве теплоносителя, а также о системами безопасности, которые делают быстрые реакторы одними из самых надежных в мире.

Как рассказали родители Дамира, они решили сделать ему сюрприз и до последнего не рассказывали, куда едут. «Он в полнейшем восторге! Сказал, чтобы не мыли его кроссовки, так как они ходили по территории АЭС», — отметила мама мальчика Ольга Мусаева.

Ранее в августе 13-летний школьник из Грозного разработал мобильное приложение для изучения чеченского языка. В программе есть два режима: игра и словарь. Если пользователь желает сыграть, то на экране будут появляться картинки с предметами — их названия нужно ввести в специальное поле. Режим «словарь» может быть полезен даже при нулевом уровне языка — он работает как переводчик, где указывается род слова и форма множественного числа.