На Дону завершился всероссийский фестиваль духового искусства «Воздух»

В Ростовской области завершился первый всероссийский фестиваль духового искусства «Воздух». Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Отмечается, что цель фестиваля — знакомство слушателей с исполнителями и лучшими образцами мировой и российской музыки, а также популяризация искусства игры на духовом инструменте. В частности, солисты мероприятия Игорь Бабин и Андрей Борзенко исполнили произведения Михаила Готлиба, Игоря Стравинского, Фермера Феррана, Юрия Машина, Перси Грейнджера и Григория Калинковича. Центральной же фигурой фестиваля стал оркестр духовых инструментов имени Владимира Еждика, основанный в 1990-м.

Ранее сообщалось, что в Иркутской областной филармонии пройдет фестиваль органной и камерной музыки «Вселенная звука». Откроет мероприятие концерт «Арфа и орган. Венецианский карнавал».