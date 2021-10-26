Во Владимире завершился масштабный книжный фестиваль «Китоврас», который длился три дня. Об этом сообщает MK.RU.

Мероприятие прошло на базе Областной научной библиотеки при поддержке администрации Владимирской области и Российского книжного союза. В рамках фестиваля организовали около 80 тематических событий. В состав участников вошло 79 писателей, поэтов и критиков.

Директор департамента культуры Алиса Бирюкова отметила, что такой масштабный и комплексный фестиваль прошел в регионе впервые. По ее словам, он совместил широкую книжную программу с точки зрения библиотек, издательского дела и книжных магазинов. В рамках фестиваля также прошел поэтический слэм, который представляет из себя турнир по чтению авторских стихов. Победу в нем одержал поэт Александр Рябов.

Уточняется, что в рамках «Китовраса» состоялось выступление Александра Олешко со сказкой под музыкальное сопровождение и песочное шоу, спектакль «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина и спектакль «Солнечная линия» с участием Анны Лузгиной и Александра Аладышева.