В Дербенте стартовал стрит-арт фестиваль

Участники стрит-арт фестиваля «Стена», стартовавшего в Дербенте, в рамках мероприятия создадут пять муралов на стенах многоэтажных домов. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе администрации города.

Фестиваль, в котором принимают участие художники из Сербии, Москвы, Красноярска и других регионов России, проводится уже в третий раз. Собеседники агентства уточнили, что гости уже приступили к подготовительным работам.

В этом году в фестивале участвуют такие известные художники, как Данила Шмелев, Андрей Калугин, Илья Робе, Деян Иванович и Василий Каптырев.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области завершился первый всероссийский фестиваль духового искусства «Воздух». Цель фестиваля — знакомство слушателей с исполнителями и лучшими образцами мировой и российской музыки, а также популяризация искусства игры на духовом инструменте.