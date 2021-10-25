В Прикамье восстановили костюмы средневековых жителей

В Кудымкаре Пермского края восстановили костюмы средневековых жителей Прикамья. Одежду тогда шили из шелка и крапивы, а аксессуары делали из бронзы, костей и стекла. Об этом сообщает «Вести Пермь».

«Именно набор украшений, которые не просто так [создавались], а каждое из которых несло какую-то очень важную символическую нагрузку, — вот это отличало этнические образования», — рассказала доктор исторических наук, главный научный сотрудник Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН Наталья Крыласова.

По словам директора центра поддержки культурных и социальных инициатив «АРТкад» Марины Белавиной, сейчас костюмы выставлены в Кудымкаре, но в дальнейшем их планируется показать и в других населенных пунктах.

Ранее сообщалось, что в Адыгее пройдет выставка традиционных костюмов и свадебных платьев художницы-модельера Мадины Хацуковой. Она подготовила 15 женских и пять мужских нарядов, которые будут дополнены национальными аксессуарами и узорами. По ее мнению, в костюме помимо самой вещи важную роль играют обувь, украшения и головной убор.