В Хабаровске установили мемориальный камень на месте разрушенной церкви

В Хабаровское на месте разрушенной Алексеевской церкви установили мемориальный камень, который освятил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Об этом сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии.

Градо-Хабаровская Алексеевская церковь находилась на пересечении улиц Волочаевская и Ленина с 1914 по 1932 годы. В ней служил третий епископ Хабаровский Пантелеймон (Максунов), который был репрессирован, сослан и умер в лагере в Мариинске.

«Сегодня мы освятили мемориальный знак на месте, где с 1914 по 1932 год стояла Градо-Хабаровская Алексеевская церковь. И это память перед нашими отцами и праотцами, которые всегда хранили веру Православную. И святитель Пантелеймон явил нам пример мужества и исповедничества веры: он был кроток нравом, но силен духом, у него не было ни оружия, он не был силен физически, и оружие, которое ему дал Господь – это Слово Божие», — сказал Артемий.

Камень из которого выполнен мемориал, привезен из поселка Известковый, его добывали в конце 1930-х – начала 1940-х годов в Кульдурском каменном карьере также репрессированные священники и монахи. Памятная надпись на нем выполнена на трех языках: русском, английском и китайском.

Как заявил заместитель председателя комитета по управлению Центральным округом администрации Хабаровска по социальным вопросам Владимир Костенко, освящение камня несет в себе глубокий символический смысл, оно соединяет историю и современность, а также показывает уважительное отношение к памяти предков.