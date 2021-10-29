В Казани открылась выставка картин из железа и дерева

В Галерее современного искусства музея ИЗО Татарстана в Казани открылась необычная выставка «За забором» художника Рината Ахметова. Об этом сообщает «Татар-Информ».

Работы Ахметова представляют из себя коллажи на квадратной основе метр на метр, выполненные из старого ржавого железа, нового металла и посеревшего с годами дерева. Ни одна из работ не имеет названия, но семь из 24 сопровождает QR-код, по которому можно прослушать специально написанные мелодии.

Как заявила директор музея ИЗО Розалия Нургалеева, произведения Ахметова создали «атмосферу покоя, умиротворения, счастья». Выставка продлится до 28 ноября.

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