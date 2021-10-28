Выставка сибирского китча откроется в Новосибирске

С 29 октября по 21 ноября в новосибирском Центре культуры ЦК19 пройдет выставка сибирского китча. Об этом сообщает портал «Тайга-Инфо».

Так, в экспозицию войдут работы дизайнера Олега Семенова, которые будут представлены широкой публике впервые. В одном из залов выставочного пространства покажут больше 80 графических произведений, в том числе в жанре digital-art. Второй зал будет посвящен серии объектов Siberian Kitsch.

Отмечается, что жители и гости города познакомятся как с отечественными, так и с зарубежными художественными практиками. Выставка будет открыта для посещений без предварительной записи.

Ранее в октябре в главном здании Новгородского музея-заповедника открылась передвижная фотовыставка «Эхо прошлых лет». На фотографиях запечатлены кадры памятники села Старая Ладога в разные годы, их состояния до проведения реставрации и современный вид. Выставку подготовил Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник.