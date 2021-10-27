В Тверской области захотели привлечь туристов с помощью брендового маршрут

К концу 2021 года власти Тверской области захотели привлечь около двух миллионов туристов с помощью межрегионального брендового маршрута «Государева дорога». Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что маршрут подойдет как для организованных туристических групп, так и для самостоятельных путешественников. Например, чтобы спланировать индивидуальную поездку, достаточно скачать на смартфон интерактивный тур по локациям — он появится в скором времени на официальном сайте «Государевой дороги».

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Как рассказала заместитель министра туризма региона Надежда Выскубова, сейчас наблюдается повышенный спрос на путешествия в Тверскую область — загрузка городских гостинц достигает 70 процентов.

Заинтересованность туристов регионом Выскубова объяснила отсутствием строгих ограничительных мер — сейчас QR-код требуются только для посещения торговых центров и кинотеатров. Правила заселения в отели остались прежними.

Ранее в октябре сообщалось, что в Твери пройдет IX всероссийская выставка «Гончары России. Глиняная игрушка, детская художественная керамика» — она откроется 22 октября и проработает до 31 декабря. В экспозицию войдут декоративные панно, скульптуры, игрушки, сувениры и посуда. В выставке примут участие более 300 гончаров со всей России.