Тверская область проведет фестиваль народной музыки «Андреевские дни»

Всероссийский фестиваль народно-инструментальной музыки «Андреевские дни» пройдет в Тверской области. Об этом сообщает информационное агентство «ТИА».

Мероприятие начнется 16 октября и завершится 17-го числа. В «Андреевских днях» примут участие как любительские, так и профессиональные коллективы и солисты. В частности, на фестиваль приедут московский оркестр национальных инструментов «Русские звоны» и дмитровский ансамбль народной музыки «Дмитровские рожечники».

От Тверской области на «Андреевских днях» выступят ансамбль народной музыки «Калина-Арт», оркестр русских народных инструментов колледжа имени Мусогорского и муниципальный оркестр русских народных инструментов имени Андреева из Твери; ансамбль русских народных инструментов «Калинка» и коллективы «Наигрыш» и «Кимрячок» из Кимр; а также солист из Вышнего Волочка Глеб Варламов.

Мероприятия фестиваля пройдут в Твери и Вышнем Волочке.

«Андреевские дни» названы в честь русского композитора, организатора и руководителя первого в истории оркестра русских народных инструментов Василия Андреева, жившего во второй половине XIX века.

12 октября сообщалось, что в Дербенте стартовал первый этнокультурный фестиваль народов Большого Кавказа «Кавказ обетованный».