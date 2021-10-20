В Твери откроется всероссийская выставка гончарного искусства

В Твери пройдет IX всероссийская выставка «Гончары России. Глиняная игрушка, детская художественная керамика». Об этом сообщает портал tvernews.ru.

Выставка откроется в тверском музейно-выставочном центре 22 октября и проработает до 31 декабря. На ней будут представлены декоративные панно, скульптуры, игрушки, сувениры и посуда. В выставке примут участие более 300 гончаров со всей России.

Отмечается, что от Тверской области в мероприятии поучаствуют профессионалы из Твери, Торжка, Удомельского городского и Лихославльского муниципального округов, а также из Конаковского района.

Ранее в октябре сообщалось, что в Старом Осколе Белгородской области восстановили подворье гончаров, какое было в начале XX века. Дом ремесел также провел мероприятие, и «апогеем праздника» стал обжиг огненной скульптуры «Барыня», попавший на видео.