Передвижная фотовыставка «Эхо прошлых лет» открылась в Великом Новгороде

В главном здании Новгородского музея-заповедника с 27 октября открывается передвижная фотовыставка «Эхо прошлых лет». Об этом сообщает издание novgorod.ru.

Выставку подготовил Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник. На фотографиях запечатлены памятники Старой Ладоги в разные годы, их состояния до проведения реставрации и современный вид.

Небольшое село Старая Ладога расположилось на левом берегу реки Волхов. История этого места насчитывает более тысячи лет. Первые сообщения о Старой Ладоге можно найти в летописях 862 года и в скандинавских сагах 997 года.

Ранее сообщалось, что в Пскове открылась выставка Артруст, в экспозицию которой вошло современное церковное творчество. Представленные там работы изначально создавались для храмов, монастырей, музеев и частных коллекций. Большую часть выставки составляют иконы и фрески. Их авторы вдохновлялись традициями золотого века Древней Руси, иконопись и стенописью Москвы, Твери, Пскова и Новгорода.