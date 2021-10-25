Российский художник представит скульптуру матрешки на Expo в Дубае

Российский художник Андрей Казанцев отправился в Дубай на выставку Expo 2020, чтобы представить там скульптуру матрешки. Работу пришлось выполнять в сжатые сроки, так как организаторы мероприятия пригласили Казанцева к участию лишь несколько месяцев назад. Об этом пишет портал «Моменты».

«Я представляю скульптуру "Матрешка", которая была создана специально для этого мероприятия. Она выполнена из нержавеющей стали в цветах российского павильона», — рассказал художник, добавив, что справился с работой менее чем за три месяца. В течение этого времени Казанцев разработал концепцию, сделал дизайн, изготовил «матрешку» и доставил ее на выставку.

Expo 2020 в Дубае — это всемирная выставка, на которой в том числе есть павильон России. Как правило, для выставки выбирается универсальная тема, отражающая развитие мира и особенности стран. В этом году ОАЭ решили выбрать направление «Объединяя умы, создавая будущее» и подтемы «Устойчивость, мобильность и возможности».

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