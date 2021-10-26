В Перми расскажут об истории и судьбах русских эмигрантов

В Перми с 29 октября по 1 ноября пройдет Всероссийский фестиваль «Русское зарубежье: города и лица», посвященный историям и судьбам русских эмигрантов. Об этом сообщает издание «Новый компаньон».

Всего в программе фестиваля 12 мероприятий, в том числе выставки, концерты, экскурсии, лекции и фильмы. Они ознакомят зрителей с выдающимися русскими эмигрантами и расскажут об их вкладе в науку и культуру России и других стран мира.

Так, посетители смогут послушать музыку Рахманинова, Гречанинова, Прокофьева и Глазунова, ознакомиться с графическими романами художника Константина Кузнецова, а также произведениями писательницы Али Рахмановой. Их также ожидает лекция о писателе Михаиле Осоргине и кинопоказ фильма «Пермская рябинка: путь княгини Волконской».

Ранее сообщалось, что в Уфе с 1 по 3 декабря пройдет VIII Международный фестиваль-конкурс исполнителей на клавишном аккордеоне «Аккордеониссимо». Событие пройдет в два этапа, первый из которых будет отборочным. Победители первого этапа будут приглашены в Уфу для соревнования вживую.

