Музеи и библиотеки Татарстана бесплатно получат книги о местной архитектуре

Музеи и библиотеки Татарстана бесплатно получат энциклопедии о памятниках архитектуры республики. Об этом сообщает информационное агенство «Татар Информ».

Согласно материалу, в Министерстве культуры республики прошла презентация второго тома сборника-энциклопедии об объектах культурного наследия региона издателя Алексея Тарунова. Известно, что весь тираж книг (около тысячи экземпляров) безвозмездно передадут местным библиотекам, краеведческим музеям и администрациям районов.

Отмечается, что второй том издания «Объекты культурного наследия Республики Татарстан» посвящен памятникам архитектуры и истории в административных районах Татарстана. Обе части также доступны в электронном виде: 16-1.nnrf.ru и 16-2.nnrf.ru

«Над созданием второго тома я работал шесть лет, с 2015 года лично объезжал на машине все районы Татарстана. (...) Он охватывает все объекты, которые стоят на госучете, а также те, которые незаслуженно забыты, и их только предстоит включить в перечень объектов культурного наследия», — подчеркнул создатель сборника Тарунов.

По информации издания, на презентации энциклопедии присутствовали заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин, директор Национальной библиотеки Мадина Тимерзянова и исполняющая обязанности генерального директора Национального музея Алиса Вяткина.

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