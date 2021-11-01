Самобытные коллективы представят в Хабаровске творчество народов Севера

В Хабаровске пройдет концерт проекта «Нитью единой», в рамках которого самобытные музыкальные коллективы представят слушателям творчество народов Севера. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Отмечается, что цель проекта — объединение музыкальных традиций разных национальностей и развитие межрегионального культурного взаимодействия. Участники мероприятия помимо сольных выступлений представят мультикультурную программу.
Концерт состоится 3 ноября в большом зале Хабаровской краевой филармонии.
В сентябре сообщалось, что в Иркутске пройдет выставка изделий дальневосточных коренных народов — рыболовов-нанайцев и охотников-негидальцев. Экспозиция включает в себя более 60 экспонатов, среди которых большие и малые ковры, предметы быта и фотографии.