Самобытные коллективы представят в Хабаровске творчество народов Севера

В Хабаровске 3 ноября пройдет концерт проекта «Нитью единой» с музыкой народов Севера

В Хабаровске пройдет концерт проекта «Нитью единой», в рамках которого самобытные музыкальные коллективы представят слушателям творчество народов Севера. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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Отмечается, что цель проекта — объединение музыкальных традиций разных национальностей и развитие межрегионального культурного взаимодействия. Участники мероприятия помимо сольных выступлений представят мультикультурную программу.

Концерт состоится 3 ноября в большом зале Хабаровской краевой филармонии.

В сентябре сообщалось, что в Иркутске пройдет выставка изделий дальневосточных коренных народов — рыболовов-нанайцев и охотников-негидальцев. Экспозиция включает в себя более 60 экспонатов, среди которых большие и малые ковры, предметы быта и фотографии.