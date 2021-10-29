Первый фестиваль российского анимационного кино стартовал в Хорватии

В Загребе с 29 по 31 октября будет проходить фестиваль российского анимационного кино

Фестиваль российского анимационного кино впервые решили провести в столице Хорватии. Как уточняет портал Russia Beyond, мероприятие будет проходить в Загребе с 29 по 31 октября.

На протяжении трех дней гости фестиваля будут знакомиться с современными и классическими анимационными лентами. Первым в рамках мероприятия стартует показ фильма Станислава Соколова «Гофманиада», во второй день фестиваля зрителям представят Чебурашку. В третий день планируется провести презентацию анимации «Союзмультфильма» для самых маленьких, а также провести выставку рисунков и викторину.

Уточняется, что мероприятие, которое приурочено к 85-летнему юбилею студии «Союзмультфильм», было организовано благодаря Русскому дому в Загребе и посольству России в Хорватии.

Ранее сообщалось, что в октябре и ноябре 2021 года в рамках зарубежного направления «Больших гастролей» российский зритель познакомится с ведущими театрами из Абхазии, Таджикистана, Южной Осетии и Молдовы.