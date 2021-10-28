В Сочи пройдет международный фестиваль дизайна

В Сочи 28 и 29 октября пройдет международный фестиваль дизайна Art Weekend Sochi 2021. Об этом сообщает «Новая Кубань».

Мероприятие соберет профессионалов со всей страны и специалистов из Европы. На протяжении двух дней для посетителей будут проходить уникальные лекции, выступления мэтров архитектуры и дизайна, в том числе более 20 спикеров из России, мастер-классы и баттлы.

Звездными гостями в этом году станут француз Фарбрис Оссет (Fabrice Ausset) — известный архитектор интерьеров, внедряющий элементы природы в дизайн отелей и апартаментов, и итальянец Андреа Десимон (Andrea Desimone) — магистр архитектуры Политехнического института в Милане, основатель и руководитель архитектурного бюро, ведущий архитектор проекта «СК Арт Крост Портофино» в Красногорске.

Ранее в октябре сообщалось, что в Сочи началось строительство нового экологического парка со смотровой площадкой на Главный Кавказский хребет — объект откроется для посещения в 2022 году. Дендропарк появится на склоне горы Бытха, где уже ведутся работы по озеленению территории под контролем Росприроднадзора.