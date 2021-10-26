В Сочи появится дендропарк со смотровой площадкой на Кавказский хребет

Экопарк со смотровыми площадками на склоне горы Бытха в Сочи откроется в 2022 году

В Сочи началось строительство нового экологического парка со смотровой площадкой на Главный Кавказский хребет — объект откроется для посещения в 2022 году. Об этом сообщает телеканал Sochi24.

Дендропарк появится на склоне горы Бытха, где уже ведутся работы по озеленению территории под контролем Росприроднадзора. Следующим шагом строительства станет обустройство функциональных зон — мест для занятий спортом и детских развлечений, а также прогулочных маршрутов.

Отмечается, что проект вошел в программу комплексного развития территории. На протяжении четырех сезонов дендрологии изучали местные растения — в ходе исследования выяснилось, что многие кустарники и деревья являются краснокнижными.

Ранее в октябре в национальном парке «Красноярские Столбы» появилась первая смотровая площадка для наблюдения за птицами — строительством занимались 70 волонтеров из разных городов России. Новый объект предназначен для орнитологов, однако посетить ее может любой желающий.