На «Домбае» построят новую канатную дорогу и горнолыжные трассы

На курорте «Домбай» в Карачаево-Черкесии построят новую канатную дорогу. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как отмечается, протяженность скоростной канатной дороги гондольного типа составит 2,16 километра. Ее создадут на средства, полученные от инвестора. Также на выделенные им деньги на курорте обустроят зону общественного питания и возведут жилой дом.

Кроме того, за счет инфраструктурного кредита на «Домбае» планируют построить 1,18 километра новых горнолыжных трасс и расширить уже существующие с 20 до 60 метров. Также в рамках проекта на склоне горы Мусса-Ачитара будут построены подпорные стены, противолавинные сооружения и сооружения для защиты склонов от эрозии.

«После завершения строительства объектов, прогнозируемый прирост туристического потока составит порядка 400 тысяч человек и даст новый импульс развитию курорта "Домбай"», — подчеркнули в Минтуризма республики.

Ранее в октябре сообщалось, что для российских туристов, активно путешествующих по стране на автомобилях, построят новую дорожную инфраструктуру. В частности, отмечалось, что на трассе от аэропорта Минеральные Воды до курортов Архыз и Домбай будет установлено восемь точек с туалетами, кафе, смотровыми площадками и площадками для пикника.