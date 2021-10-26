Россиянам разъяснили правила въезда в популярные европейские страны

Российским путешественникам рассказали о правилах въезда в популярные европейские страны с открытым и неоткрытым шенгеном. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на разъяснения визовых специалистов туристических компаний.

Так, если у россиянина есть действующая открытая многократная шенгенская виза, выданная до пандемии, он имеет право въезжать во все страны ЕС, которые принимают граждан РФ с туристическими целями.

Однако эксперты отметили, что возможны некоторые ограничения. «Все решения относительно прохождения той или иной визы принимает сотрудник пограничной службы», — пояснил специалист туроператора ANEX Tour. С ним согласился эксперт компании ПАКС и добавил, что первую поездку по ранее открытой визе рекомендуется совершать именно в ту страну, которая выдала шенген.

Если же россиянин получил новый мультишенген, но не открыл его в стране, которая его выдала, решение по разрешению на въезд туриста принимает то государство, куда планируется поездка. Например, Греция и Хорватия пускают путешественников с неоткрытым шенгеном, выданном другими странами. «Венгрия, Чехия, Германия, Австрия и до пандемии могли не впустить с еще неоткрытой визой, выданной другой страной Шенгена, могут и сейчас», — рассказал специалист одной из туроператорских компаний.

Во избежание проблем со въездом представитель компании «Русский Экспресс» напомнил о правиле первого въезда. Так, открывая шенгенскую визу, путешественник должен сначала посетить ту страну, которая выдала въездной документ. «В случае, если туриста пропустят с визой, страна которой не являлась первой при въезде, есть риск, что при повторном получении шенгенской визы у консульства могут возникнуть вопросы о причинах, из-за которых первый въезд был осуществлен не в страну, выдавшую шенген», — пояснили в ANEX Tour.

Отмечается, что в настоящее время граждан РФ пускают в следующие страны и регионы Евросоюза: в Венгрию, Австрию, Хорватию, Болгарию, Словению, Грецию, Эстонию, на Кипр и Мадейру. При этом только четыре страны выдают заявителям краткосрочные визы, позволяющий въезд с туристическими целями — Венгрия, Австрия, Греция и Эстония.

Ранее в октябре генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян предупредил о возможных ограничениях для россиян на заграничные поездки. По его словам, из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране некоторые иностранные государства могут ввести дополнительные ограничения для туристов из России.

