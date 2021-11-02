Кинофестиваль «Свидание с Россией» открылся в Архангельске

Международный кинофестиваль «Свидание с Россией. Территория народного единства», посвященный популяризации культурного и природного наследия народов страны, впервые стартовал в Архангельске. Об этом сообщает ТАСС.

По словам организаторов, «Свидание с Россией» — крупнейший в России кинофестиваль, затрагивающий «межнациональную тему». Его цель — популяризация природного и культурного наследия народов страны, сохранение национальных традиций и самобытности, языкового и этнокультурного многообразия, содействие межконфессиональному диалогу и межэтническим отношениям.

В конкурсной программе заявлена 41 картина. Фильмы будут представлены в четырех номинациях. В категорию «Наша общая история» войдут ленты о народах России и их истории. В номинации «Многоликая Россия» будут показаны картины о сохранении языкового, этнокультурного и природного многообразия народов. «Когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся…» соберет фильмы о межконфессиональных и межэтнических отношениях. Категория «И в труде, и в бою...» представит картины о вкладе народов СССР в победу в Великой Отечественной войне.

Во внеконкурсной программе будут показаны 14 зарубежных фильмов, в том числе из Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Из-за пандемии коронавируса мероприятие пройдет в онлайн-формате, трансляции будут проводиться на сайте фестиваля.