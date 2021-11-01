В Самаре состоится кинофестиваль «Соль земли»

В Самаре с 17 по 21 ноября пройдет фестиваль документального кино «Соль земли»

В Самаре с 17 по 21 ноября состоится XIV кинофестиваль «Соль земли». Об этом сообщает «НИАСам».

Мероприятие традиционно проводится в дни празднования памяти Архангела Михаила. Его цель — это «сохранение единого духовного и культурно-исторического пространства России».

Конкурс проводится в пяти номинациях. Категория «Здесь и сейчас» затрагивает ленты современников, отражающие явления современной жизни. «Времена не выбирают» включает картины о людях, оставивших заметный след в истории России. В рамках номинации «Русский Собор» награждают фильмы, утверждающие ценности православной культуры, родного языка и традиционного уклада. Категория «Чти отца твоего и матерь твою» создана для награждения картин, направленных на укрепление семьи, а фильмы, чьи авторы которых размышляют о сложных и противоречивых явлениях и событиях нашей жизни, рассматривают в рамках номинации «Камо грядеши?»

В мероприятии участвуют кинематографисты из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Последние несколько лет председателем жюри является доктор искусствоведения, профессор ВГИКа и член Союза кинематографистов Галина Прожик.