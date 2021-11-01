Российский фильм победил на международном кинофестивале в Филадельфии

Российский фильм «Капитан Волконогов бежал» режиссера Натальи Меркуловой и Алексея Чупова победил на 30-м Международном кинофестивале в Филадельфии. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Philly Film Society.

Меркулова уточнила в Instagram, что ее лента победила в номинации «Лучший художественный фильм». «Сегодня закажем филадельфию навынос», — написала режиссер, опубликовав фотографию роллов.

«Капитан Волконогов бежал» рассказывает о служащем правоохранительных органов, которого объявляют в розыск и пытаются арестовать. Персонаж бежит от коллег, раскаивается за свои поступки и пытается вымолить прощение у обиженных им людей. Главную роль в триллере исполнил Юра Борисов.

В сентябре «Капитан Волконогов бежал» был признан лучшим фильмом «Кинотавра» по версии зрителей. В июле картина Меркуловой и Чупова попала в основной конкурс Венецианского международного кинофестиваля.